Mutant X
Folge 17: Der Krieg beginnt
44 Min.Ab 12
Wissenschaftler, die für Genotech am sogenannten "Projekt 9" gearbeitet haben, werden der Reihe nach ermordet. Lexa hat vor einiger Zeit ebenfalls an diesem Geheimprojekt teilgenommen und scheint jetzt auch in großer Gefahr zu sein.
Genre:Science Fiction, Action
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001