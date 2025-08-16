Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Das Familienrezept

sixxStaffel 12Folge 6vom 16.08.2025
Das Familienrezept

Das FamilienrezeptJetzt kostenlos streamen

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Folge 6: Das Familienrezept

74 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 6

Im Westen Australiens darf das letzte Team seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ashlee und Mat sind verheiratet und besitzen ein kleines Restaurant in der Stadt Margaret River. Das Paar muss die Juroren Manu Feildel und Nigella Lawson mit ihrem Menü begeistern. Denn am Ende des Abends muss das Team, das die niedrigste Punktzahl hat, die Show verlassen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
sixx
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Alle 1 Staffeln und Folgen