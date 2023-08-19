Zum Inhalt springenBarrierefrei
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Der Kampf ums Halbfinale

sixxStaffel 12Folge 14vom 19.08.2023
Folge 14: Der Kampf ums Halbfinale

64 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6

Nicky und Jose, Che und David, Matt und KT sowie Leanne und Milena kämpfen um den begehrten Platz im Halbfinale. Diesmal stehen zwei Gerichte auf dem Menü - Hauptspeise und Dessert. Die Juroren Colin Fassnidge und Gary Mehigan bewerten die zubereiteten Köstlichkeiten. Welches Team wird die beiden überzeugen und somit eine Chance auf den Hauptgewinn von 100.000 Dollar erhalten?

