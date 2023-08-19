Der Kampf ums HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 14: Der Kampf ums Halbfinale
64 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6
Nicky und Jose, Che und David, Matt und KT sowie Leanne und Milena kämpfen um den begehrten Platz im Halbfinale. Diesmal stehen zwei Gerichte auf dem Menü - Hauptspeise und Dessert. Die Juroren Colin Fassnidge und Gary Mehigan bewerten die zubereiteten Köstlichkeiten. Welches Team wird die beiden überzeugen und somit eine Chance auf den Hauptgewinn von 100.000 Dollar erhalten?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen