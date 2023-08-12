Zwei Köchinnen und ein KillergerichtJetzt kostenlos streamen
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 9: Zwei Köchinnen und ein Killergericht
63 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 6
Tante Rosie und ihre Nichte Hayley betreiben ein kleines Restaurant namens "Lioness". Die alten Familienrezepte stammen aus Italien und genau damit will das Duo seine Gäste überzeugen. Werden die traditionell europäischen Gerichte Manu Feildel und Matt Preston überzeugen?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen