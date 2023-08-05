My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 8: Die Ansprüche steigen
66 Min.Folge vom 05.08.2023Ab 6
Sophie und Katherine lieben die gehobene Küche. Mit ihrem schicken Drei-Gänge-Menü wollen sie Manu Feildel und Matt Preston verwöhnen. Den Anfang macht eine Oktopus-Vorspeise, die alle Gäste in den höchsten Tönen loben. Werden die restlichen Gerichte genauso gut werden?
Weitere Folgen in Staffel 12
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen