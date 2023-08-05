Zum Inhalt springenBarrierefrei
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Die Ansprüche steigen

sixxStaffel 12Folge 8vom 05.08.2023
Folge 8: Die Ansprüche steigen

66 Min.Folge vom 05.08.2023Ab 6

Sophie und Katherine lieben die gehobene Küche. Mit ihrem schicken Drei-Gänge-Menü wollen sie Manu Feildel und Matt Preston verwöhnen. Den Anfang macht eine Oktopus-Vorspeise, die alle Gäste in den höchsten Tönen loben. Werden die restlichen Gerichte genauso gut werden?

sixx
