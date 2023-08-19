Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Kalabrische Köstlichkeiten

sixxStaffel 12Folge 12vom 19.08.2023
Kalabrische Köstlichkeiten

Kalabrische KöstlichkeitenJetzt kostenlos streamen

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Folge 12: Kalabrische Köstlichkeiten

72 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6

Milena und Leanne stammen ursprünglich aus der italienischen Region Kalabrien. Auf der Speisekarte stehen Arancini als Vorspeise, Spaghetti mit Salsiccia als Hauptgang und ein Schokoladen-Haselnuss-Nachtisch. Heute wird das Team mit der niedrigsten Punktzahl aus dem Wettbewerb eliminiert. Werden die Freundinnen die Juroren mit ihren Köstlichkeiten begeistern können oder wird die servierte Pasta für das Halbfinale nicht ausreichen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
sixx
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Alle 1 Staffeln und Folgen