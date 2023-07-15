Eine kulinarische AchterbahnfahrtJetzt kostenlos streamen
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 1: Eine kulinarische Achterbahnfahrt
75 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 6
Im Bundesstaat Victoria wollen Vater Peter und seine Tochter Alice die Juroren Manu Feildel und Nigella Lawson mit ihren kulinarischen Fähigkeiten begeistern. Auf der Speisekarte steht ein drei-Gänge-Menü, das von Großmutters Rezepten inspiriert und von den beiden Köchen kreativ erweitert wurde. Doch werden die Eigenkreationen den Profis schmecken?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen