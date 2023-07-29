Fidschianische KulinarikJetzt kostenlos streamen
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 5: Fidschianische Kulinarik
64 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 6
Arrnott und Fuzz kommen ursprünglich von den Fidschi-Inseln und betreiben im Osten Sydneys ein kleines Restaurant. Die meisten Gäste am Tisch haben noch nie die besonderen Gerichte aus dem pazifischen Raum probiert. Der Chefkoch Manu Feildel hat hohe Erwartungen an das Team.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen