Indigene Küche mit Korokdil & KänguruJetzt kostenlos streamen
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 11: Indigene Küche mit Korokdil & Känguru
70 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6
Die besten Freunde Matt und KT sind bereit, Manu Feildel und Matt Preston mit indigenen Gerichten zu beeindrucken. Auf dem Menü stehen eine Krokodil-Vorspeise und ein Hauptgang mit Kängurufleisch. Ein Kakadu-Pflaumen-Dessert macht den krönenden Abschluss. Doch werden die besonderen Speisen den Juroren schmecken?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen