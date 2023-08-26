Zum Inhalt springenBarrierefrei
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Das "Alles oder Nichts" Gericht

sixxStaffel 12Folge 15vom 26.08.2023
Das "Alles oder Nichts" Gericht

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Folge 15: Das "Alles oder Nichts" Gericht

Folge vom 26.08.2023Ab 6

Vier Teams kämpfen um den Einzug ins Finale. Die Hobbyköche bereiten ein Drei-Gänge-Menü für die Juroren Manu Feildel und Curtis Stone vor. Doch nicht jede Gruppe wird die Möglichkeit haben, alle drei Speisen vorzuführen. Ein Pärchen scheidet aus, wenn eines der Gerichte nicht ideal zubereitet wurde. Am Ende haben zwei Paare die Chance auf den Hauptgewinn von 100.000 Dollar.

