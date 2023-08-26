Das "Alles oder Nichts" GerichtJetzt kostenlos streamen
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 15: Das "Alles oder Nichts" Gericht
75 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 6
Vier Teams kämpfen um den Einzug ins Finale. Die Hobbyköche bereiten ein Drei-Gänge-Menü für die Juroren Manu Feildel und Curtis Stone vor. Doch nicht jede Gruppe wird die Möglichkeit haben, alle drei Speisen vorzuführen. Ein Pärchen scheidet aus, wenn eines der Gerichte nicht ideal zubereitet wurde. Am Ende haben zwei Paare die Chance auf den Hauptgewinn von 100.000 Dollar.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen