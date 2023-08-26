Zum Inhalt springenBarrierefrei
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Finales Duell der Herzen

sixxStaffel 12Folge 16vom 26.08.2023
Folge 16: Finales Duell der Herzen

82 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 6

Die zwei letzten Teams stehen im Finale und müssen die Chefköche Manu Fieldel, Curtis Stone und Colin Fasnidge mit ihren Gerichten begeistern. Die Herausforderung besteht darin, 100 Teller mit einem anspruchsvollen Vier-Gänge-Menü vorzubereiten. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch welches Paar wird mit dem Titel Australiens bester Hobbykoch gekürt?

sixx
