My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 3: Liebe geht durch den Magen
70 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 6
Das frisch verlobte Paar Frena und Steven ist bereit, den Küchenchef Manu Feildel mit seinen Kochkünsten zu beeindrucken. Die zubereiteten Gerichte sind von Frenas malaysische Wurzeln inspiriert. Feildel freut sich besonders auf das Essen, da seine Frau auch ursprünglich aus Malaysia stammt. Doch das Dessert erweist sich als ein Desaster. Werden seine Erwartungen dennoch erfüllt?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen