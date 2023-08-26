Zum Inhalt springenBarrierefrei
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

sixxStaffel 12Folge 13vom 26.08.2023
Folge 13: Kochen mit Herzblut

71 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 6

Das heutige Koch-Duell wird entscheiden, welches der vier Teams ins Halbfinale rücken wird. Ashlee und Mat, Arrnott und Fuzz, Janelle und Monzir sowie Peter und Alice haben die Chance ihre Kochkünste mit einer Hauptspeise und einem Dessert unter Beweis zu stellen. Die Juroren Manu Feildel und Curtis Stone bewerten die zubereiteten Speisen. Welches kulinarische Pärchen wird die beiden überzeugen?

