My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 13: Kochen mit Herzblut
71 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 6
Das heutige Koch-Duell wird entscheiden, welches der vier Teams ins Halbfinale rücken wird. Ashlee und Mat, Arrnott und Fuzz, Janelle und Monzir sowie Peter und Alice haben die Chance ihre Kochkünste mit einer Hauptspeise und einem Dessert unter Beweis zu stellen. Die Juroren Manu Feildel und Curtis Stone bewerten die zubereiteten Speisen. Welches kulinarische Pärchen wird die beiden überzeugen?
