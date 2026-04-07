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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 490: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 07.04.2026
Der Präsident von den USA Donald Trump hat gesagt, dass es bis zu seiner Frist heute Abend eine für ihn passende Einigung mit dem Iran geben muss. Sonst droht Trump mit der Zerstörung von allen Brücken und Kraft-Werken im Iran. Die iranische Regierung fordert statt einer Kampf-Pause ein dauerhaftes Ende vom Krieg. Die Drohungen von Trump sorgen für heftige Kritik von der Europäischen Union und dem Internationalen Roten Kreuz. Laut dem europäischen Rats-Präsidenten Antonio Costa sind Angriffe auf Energie-Anlagen oder andere Orte wo Menschen leben verboten und nicht in Ordnung. Trotzdem greifen israelische Soldaten und Soldaten aus den USA seit einigen Tagen auch Universitäten im Iran an. Vier Astronauten haben mit der Rakete „Artemis 2“ den Mond umrundet. Astronauten steuern Raum-Schiffe. Sie sind sehr nahe zum Mond herangeflogen. Die Astronauten sind mit ihrer Rakete aber nicht auf dem Mond gelandet. Die Astronauten haben bei ihrem sechs Tage dauerndem Flug unglaubliche und einzigartige Bilder vom Mond gesehen. Sie haben zum Beispiel beobachtet, wie die Erde hinter dem Mond aufgeht. Auch haben sie eine einstündige Sonnen-Finsternis beobachtet. Jetzt sind die Astronauten wieder auf dem Weg zurück zur Rede. Der Rück-Flug vom Mond zur Erde wird bis Ende von der Woche dauern. Heute war ein Besuch von „J.D. Vance“ beim ungarischen Regierungs-Chef Viktor Orban. Vance ist der Vize-Präsident von den USA. Mit diesem Besuch möchte Trump Viktor Orban helfen, wieder Regierungs-Chef zu werden. Diesen Sonntag sind Parlaments-Wahlen in Ungarn. Laut Umfragen hat der Chef von der europafreundlichen Partei TISZA Peter Magyar bessere Chancen neuer ungarischer Regierungs-Chef zu werden. Aufregung hat es am Wochenende um zwei gefundene Ruck-Säcke mit Spreng-Stoff gegeben. Laut dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic lagen sie in der Nähe der nach Ungarn führenden Gas-Leitung. Gegner von Orban sagen, dass der Sprengstoff absichtlich platziert worden ist, um die Wahl zu beeinflussen. Daniel Fellner von der SPÖ ist seit heute der neue Landes-Hauptmann von Kärnten. Fellner wurde mit 22 Stimmen von Politikern im Land-Tag gewählt, auch von einem Politiker von der FPÖ. Ein Landes-Hauptmann ist der Chef von einer Landes-Regierung in einem österreichischen Bundes-Land. Daniel Fellner war vorher Landes-Rat in der Landes-Regierung von seinem Vorgänger Peter Kaiser. Fellner möchte als Landes-Hauptmann gut zusammenarbeiten mit der Arbeiter-Kammer oder mit der Wirtschafts-Kammer in Kärnten. Zur neuen Landes-Rätin von der SPÖ wurde Marika Lagger-Pöllinger gewählt. Morgen wird Daniel Fellner von Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen in der Hof-Burg zum Landes-Hauptmann ernannt. In Österreich mussten Fahrzeug-Lenker am gestrigen Oster-Montag mehr für Treibstoff wie Diesel oder Super bezahlen. Das zeigen Zahlen von der E-Control. Die Behörde E-Control überwacht den Verkauf von Strom, Treibstoffen oder Öl in Österreich. Zu Beginn vom verlängerten Oster-Wochenende mussten Fahrzeug-Lenker noch mehr für Treibstoff bezahlen. Seit Mitte März dürfen Tankstellen Preise für Benzin oder Diesel nur am Montag, Mittwoch und am Freitag teurer machen. Auch gilt seit 2. April eine Maßnahme von der Bundes-Regierung, wodurch Diesel oder Benzin um 10 Cent pro Liter weniger kosten. So dürfen Firmen etwa nicht mehr so viel Geld verdienen mit dem Verkauf von Treibstoff.
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