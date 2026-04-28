Nachrichten in Einfacher Sprache vom 28.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 505: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 28.04.2026
Die österreichische Bundes-Regierung möchte in den Jahren 2027 und 2028 5,1 Milliarden Euro sparen. Deswegen soll das Land Österreich mehr Geld einnehmen. Aus welchen Bereichen das Geld genau herkommen soll, wird in den nächsten Tagen und Wochen verhandelt. Schon jetzt weiß man, dass beim sogenannten Familien-Bonus gespart wird. Außerdem sollen erfolgreiche Firmen mehr Steuern zahlen. Ein großer Plan ist, dass Unternehmen ab 2028 weniger Lohn-Neben-Kosten zahlen müssen. Lohn-Neben-Kosten muss ein Unternehmen neben dem Gehalt für Mitarbeiter zusätzlich zahlen. Von den Lohn-Neben-Kosten werden zum Beispiel die Kranken-Versicherung, Arbeitslosen-Versicherung und Pensions-Versicherung mitbezahlt. Die anderen Parteien FPÖ und Grüne sind unzufrieden. Die FPÖ findet, Österreich braucht bessere Geld-Pläne. Die Grünen sagen, die Pläne sind ungerecht. Am Landes-Gericht Wiener Neustadt hat heute ein Gerichts-Verfahren um einen verhinderten Terror-Anschlag begonnen. Es geht um einen geplanten Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift. Die Sängerin hatte im August 2024 drei Konzerte in Wien geplant. Zwei junge Männer sollen einen Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift geplant haben. Die Männer namens Beran A. und Arda K. sollen mögliche Terroristen von der Terror-Organisation Islamischer Staat sein. Durch einen Hinweis vom Geheim-Dienst CIA in den USA konnten Polizisten Beran A. zwei Tage vor dem Anschlag verhaften. Beran A. gibt heute zu, dass er einen Anschlag geplant hatte. Der andere Mann namens Arda K. sagt, er hat nicht mitgemacht. Beide Männer könnten 20 Jahre ins Gefängnis kommen. Die österreichische Volks-Anwaltschaft hat heute einen Bericht über ihre Arbeit für das Jahr 2025 vorgestellt. Die Volks-Anwaltschaft hilft Menschen in Österreich bei Problemen mit Behörden oder Gemeinden. Laut der Volks-Anwaltschaft gibt es ein Problem bei Jugendlichen in Gefängnissen. Zuletzt waren deutlich mehr Jugendliche in einem Gefängnis. Dabei sind Jugendliche oft mit Erwachsenen in einem Gefängnis zusammen. Denn in Österreich gibt es zu wenig Platz in den speziellen Gefängnissen für Jugendliche. Die Volks-Anwaltschaft kritisiert auch, dass jugendliche Häftlinge zu wenig durch Psychologen betreut werden. Rund 300.000 Menschen in Österreich sind spiel-süchtig. Spiel-süchtige Menschen können nicht mehr aufhören mit dem Spielen am Handy oder mit Glücks-Spielen. Das zeigen aktuelle Berichte von Forschern von der Gesundheit Österreich. Besonders viele spiel-süchtige Personen gibt es bei Glück-Spiel-Automaten, Sport-Wetten oder beim Karten-Spiel Poker. Vor allem durch Sport-Wetten im Internet sind viele Jugendliche spiel-süchtig. Spiel-Süchtige haben oft schwere seelischen Probleme oder große Geld-Probleme. Heute ist die Bühne für den „Euro-Vision-Song-Contest“ offiziell eröffnet worden. Der „Eurovision Song-Contest“ ist der weltweit größte europäische Musik-Wettbewerb mit Sängern aus 35 Ländern. Der „Eurovision Song-Contest“ findet vom 12. Mai bis zum 16. Mai in der Wiener Stadt-Halle statt. Symbolisch eröffnet hat die Bühne der österreichische Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen. Knapp zwei Wochen haben sehr viele Personen die Bühne für den „Eurovision Song-Contest“ aufgebaut. Ab morgen wird in der Wiener Stadt-Halle noch mehr auf die Sicherheit geachtet. Alle Menschen, die in die Stadt-Halle wollen, werden ab morgen sehr streng kontrolliert. Das läuft ähnlich ab wie bei den Kontrollen am Flughafen.
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