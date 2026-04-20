Nachrichten in Einfacher Sprache vom 20.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 499: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 20.04.2026
Zwischen den Ländern USA, Israel und dem Iran ist seit Ende Februar Krieg. Am 8. April haben sich die drei Länder auf eine Kampf-Pause geeinigt. Sie soll zwei Wochen dauern. Jetzt ist die Kampf-Pause aber in Gefahr. Soldaten von den USA haben gestern nämlich ein iranisches Schiff angegriffen. Donald Trump, der Präsident von den USA, sagt, das Schiff gehört jetzt den USA. Der Iran sagt, dass er zurückschlagen will. Ursprünglich wollten die USA und der Iran bald über Frieden sprechen. Aber diese Gespräche will der Iran jetzt nicht mehr führen. Durch die Spannungen sind die Öl-Preise stark gestiegen. Öl ist wichtig für die Heizung oder Autos auf der ganzen Welt. Vor kurzem hat es in Ungarn eine Wahl gegeben. Diese Wahl hat Peter Magyar mit seiner Partei „Tisza“ gewonnen. Magyar löst im Mai Viktor Orban als Regierungs-Chef ab. Orban ist in den vergangenen 16 Jahren Regierungs-Chef von Ungarn gewesen. Er hat oft wichtige Entscheidungen der Europäischen Union blockiert. Trotzdem hat Ungarn sehr viel Geld als Unterstützung von der Europäischen Union bekommen. Die Europäische Union ist die EU. Viele Länder Europas gehören zur EU, auch Ungarn. Peter Magyar will als neuer Regierungs-Chef die EU stärker unterstützen. Er möchte aber auch wieder Hilfs-Gelder von der EU bekommen. Deshalb hat Magyar jetzt mit Vertretern von der EU gesprochen. Die EU will prüfen, wie die Lage in Ungarn ist. Momentan ist nicht sicher, wie unabhängig die Gerichte in Ungarn arbeiten können. Das ist wichtig für die EU. In mehreren Ländern wird wegen gefährlicher Baby-Nahrung ermittelt. In Österreich ist im Burgenland ein Baby-Kost-Glas von der Firma „Hipp“ gefunden worden, in dem Ratten-Gift war. Die Polizei sagt, dass das Gift absichtlich hineingemischt worden ist. Das kann sehr gefährlich für kleine Kinder sein. Die Firma „Hipp“ sagt, dass jemand von außen das Produkt verändert hat. Die Polizei sucht suchen nach weiteren vergifteten „Hipp“-Baby-Gläsern. Auffällige Gläser haben einen beschädigten Deckel und einen bestimmten Aufkleber. Der Aufkleber ist weiß mit einem roten Kreis. Eltern sollen besonders vorsichtig sein und im Zweifel einen Arzt fragen. Die betroffene Sorte „Hipp“-Baby-Kost ist aus vielen Geschäften genommen worden. Im Land Bulgarien hat es eine Wahl gegeben. Rumen Radew hat die Wahl klar gewonnen. Er führt die Partei „Progressives Bulgarien“. Seine Partei wird wahrscheinlich die meisten Sitze im Parlament bekommen. Radew ist von Jänner 2017 bis Jänner 2026 der Präsident von Bulgarien gewesen. Jetzt will er Regierungs-Chef werden. Ein Regierungs-Chef kann in Bulgarien die wichtigsten Entscheidungen des Landes beeinflussen. Radew möchte als Regierungs-Chef keine Militär-Hilfe mehr an das Land Ukraine im Krieg gegen Russland schicken. Er ist nämlich eher pro-russisch eingestellt. Radew möchte auch wieder mehr Öl und Erd-Gas aus Russland einkaufen.
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