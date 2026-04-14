Nachrichten in Einfacher Sprache vom 14.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 495: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 14.04.2026
Die USA stoppen seit gestern Schiffe in der Straße von Hormus. Die Straße von Hormus ist ein sehr enger See-Weg zwischen dem Land Iran und anderen Ländern. Auf diesem Weg fahren viele Schiffe mit Öl und anderen Waren in die ganze Welt. Das ist sehr wichtig für die Wirtschaft in vielen Ländern. Die USA lassen jetzt bestimmte Schiffe aus dem Iran nicht mehr durchfahren. Sie wollen damit den Iran unter Druck setzen. Seit Wochen sind die USA im Krieg mit dem Iran. Gespräche über Frieden sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Viele Menschen kritisieren die Blockade. Sie warnen, dass dadurch Lebensmittel in vielen Ländern teurer werden können. Der Chef der UNO fordert, dass alle Schiffe frei fahren dürfen. Die UNO ist ein Zusammen-Schluss von vielen Ländern der Welt. Claudia Bauer von der ÖVP ist Ministerin für Integration. Integration bedeutet: Menschen, die neu in ein Land kommen und dort leben, sollen Teil der Gesellschaft werden. Sie lernen die Sprache und die Werte des Landes. Claudia Bauer sagt, es soll bald ein neues Gesetz gelten. Im Gesetz steht: Menschen müssen Sprach- und Werte-Kurse besuchen. Wenn sie abbrechen, kann es Strafen geben. Die Strafen können bis zu 5.000 Euro betragen. Wer Regeln nicht einhält, soll weniger Geld vom Staat bekommen. Das Gesetz ist seit mehr als einem Monat fertig. Aber die anderen Parteien haben noch nicht geantwortet, sagt Bauer. Sie will, dass das Gesetz ab kommendem Jahr gilt. Im Ort Seefeld im Bundesland Tirol hat es in einem Hotel gebrannt. Das Feuer ist am Montag-Abend ausgebrochen. Das Dach des Hotels ist dabei stark beschädigt worden. Rund 250 Feuerwehr-Leute haben bis heute Früh den Brand gelöscht. Sie haben verhindert, dass das Feuer auf andere Gebäude übergeht. Auch eine Kirche in der Nähe konnte geschützt werden. Sieben Menschen sind von Ärzten versorgt worden, aber niemand musste ins Kranken-Haus. Das Hotel ist jetzt gesperrt. Der Schaden ist sehr groß. Bei der deutschen Flug-Linie „Lufthansa” gibt es neue Streiks. Ein Streik ist, wenn viele Arbeiter gleichzeitig nicht zur Arbeit gehen. Sie wollen damit erreichen, dass es bessere Arbeits-Bedingungen für sie gibt. Am Freitag haben Piloten der „Lufthansa” gestreikt. Jetzt streikt auch das Kabinen-Personal. Kabinen-Personal sind die Flug-Begleiter im Flugzeug. Betroffen sind Flüge von den deutschen Städten Frankfurt und München, auch in den österreichischen Städten Wien und Salzburg können sich Flüge der „Lufthansa” verspäten oder ganz ausfallen. Der Streik soll morgen und am Donnerstag weitergehen. Auf der griechischen Insel Kreta kommen derzeit viele geflüchtete Menschen an. Kreta liegt im Mittel-Meer. Seit Sonntag sind dort etwa 300 Menschen angekommen. Sie sind mit Booten aus dem Land Libyen in Nord-Afrika gekommen. Viele von diesen Menschen suchen Schutz in Europa, weil es in ihrer Heimat Krieg und Hunger gibt. Die Küsten-Wache von Griechenland hat die Menschen aus dem Meer gerettet. Die Küsten-Wache ist eine Organisation, die auf dem Meer hilft. Es wird erwartet, dass noch viele weitere Menschen auf Booten kommen.
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