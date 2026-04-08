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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 491: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 08.04.2026
Ende Februar haben die USA und Israel den Iran angegriffen. Seitdem ist Krieg zwischen den Ländern. Jetzt haben sich die USA und der Iran aber auf eine Kampf-Pause geeinigt. Die Kampf-Pause soll zwei Wochen dauern. Vermittelt hat die Kampf-Pause der Regierungs-Chef vom Land Pakistan. Das Land Pakistan grenzt an den Iran. Vertreter aus dem Iran haben den USA einen Plan mit 10 Punkten gegeben. In diesem Plan fordert die iranische Regierung ein Ende vom Iran-Krieg und die Kontrolle über die Straße von Hormus. Die Straße von Hormus ist ein wichtiger Meeres-Weg. Viele Schiffe liefern von dort flüssiges Erd-Gas oder Öl in viele Länder weltweit. In den letzten Stunden hat es trotz der vereinbarten Kampf-Pause aber immer wieder Angriffe gegeben. Israelische Soldaten greifen immer noch im Süden vom Libanon an. Der Libanon ist ein Nachbar-Land von Israel. Sie greifen den Libanon trotz der seit heute geltenden Kampf-Pause an. Der israelische Regierungs-Chef Benjamin Netanjahu hat gesagt, die Kampf-Pause gilt nicht für den Libanon. Der pakistanische Regierungs-Chef hat aber gesagt, die Kampf-Pause im Iran-Krieg gilt auch für Angriffe auf den Libanon. Der pakitstanische Regierungs-Chef hat die Kampf-Pause im Iran-Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran vermittelt. Durch einen israelischen Angriff im Süden vom Libanon wurden einige Menschen getötet. Das sagt das Gesundheits-Ministerium im Libanon. Die Preise für Öl weltweit sind in der Nacht auf heute gesunken. Auch die Preise für Gas sind gesunken. Grund dafür ist die vereinbarte Kampf-Pause im Iran-Krieg. Denn dadurch ist die Straße von Hormus wieder geöffnet. Die Straße von Hormus ist eine Meer-Enge. Über die Straße von Hormus transportieren Schiffe Gas, Öl und andere Produkte in viele Länder. Die iranische Regierung möchte sie jetzt wieder öffnen. Das war für die USA eine Bedingung für eine Kampf-Pause. Wenn es zu wenig Öl und Gas gibt, ist das schlecht für die Wirtschaft weltweit. Denn dadurch steigen die Preise. Die Preise steigen zum Beispiel für den Transport von Produkten. Wenn die Öl-Preise jetzt weiter sinken, geht es der Wirtschaft besser. Heute war im Parlament wieder der „Pilnacek-Untersuchungs-Ausschuss“. Christian Pilnacek war ein mächtiger Beamter im österreichischen Justiz-Ministerium. Er ist im Oktober 2023 gestorben. Gefunden wurde er tot in einem Seiten-Arm der Donau. Die Politiker im „Pilnacek-Untersuchungs-Ausschuss“ möchten wissen, ob sich ÖVP in die Ermittlungen zum Tod von Pilnacek eingemischt hat. Am Vormittag haben Politiker einen Computer-Experten gefragt. Dieser Computer-Experte hatte den Laptop von Pilnacek. Er sagt, dass er Daten von dem Laptop gesichert hat. Und er sagt auch, dass er am Laptop nichts verändert hat. Am Nachmittag haben die Politiker den Bezirks-Polizei-Chef von Krems befragt. Er hat entschieden, welche Beamten zum Fund-Ort von der Leiche von Pilnacek sollen. Heute hat Alexander Van der Bellen Daniel Fellner in der Wiener Hof-Burg angelobt. Alexander Van der Bellen ist der Bundes-Präsident von Österreich. Van der Bellen hat Fellner zum neuen Landes-Hauptmann von Kärnten angelobt. Bei einer Angelobung versprechen Politiker, sich an die Gesetze von einem Land zu halten. Daniel Fellner hat gesagt, er möchte weiter Geld sparen in Kärnten. Denn das Bundes-Land Kärnten gibt zu viel Geld aus. Zum Beispiel möchte Daniel Fellner Jobs nicht neu mit Personen besetzen, wenn Menschen in Pension gehen.
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