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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 500: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 21.04.2026
Der Verein ZARA wird bald nicht arbeiten können. ZARA setzt sich gegen Hass im Internet oder gegen Gewalt gegen Frauen in Österreich ein. Bisher hatte ZARA sehr viel Förder-Geld vom Familien-Ministerium bekommen. Jetzt hat Familien-Ministerin Claudia Bauer von der ÖVP gesagt, dass das Förder-Geld aus Spar-Gründen nicht mehr bezahlt wird. Laut einer ZARA-Sprecherin kann der Verein ab Juni nicht mehr arbeiten. Alle 18 Mitarbeiter wurden entlassen. Es gibt heftige Kritik an der Entscheidung von Bauer, kein Förder-Geld mehr an ZARA zu bezahlen. Zum Beispiel von der Grünen Frauen-Sprecherin Meri Disoski, Frauen-Ministerin Eva-Maria Holzleitner oder der Hilfs-Organisation SOS Mitmensch. Heute Abend hat die Kampf-Pause im Krieg zwischen den USA und dem Iran geendet. Anfang April hatten sich die USA mit dem Iran auf eine zwei Wochen dauernde Kampf-Pause geeinigt. Es ist weiter nicht klar, ob es wieder Friedens-Gespräche zwischen dem Iran und den USA geben wird. Mehrere Politiker aus den USA sollen laut Medien unter der Leitung von Vize-Präsident „J.D.“ Vance bald nach Pakistan reisen. Pakistan als Vermittler-Land von der Kampf-Pause hat den Iran gebeten, wieder mit den USA zu sprechen. Der iranische Außen-Minister Abbas Araghtschi ist gegen neue Gespräche mit den USA. Laut Araghtschi halten sich die USA mit Angriffen auf iranische Container-Schiffe nicht an die Kampf-Pause. Heute war ÖVP-Klub-Chef August Wöginger wieder angeklagt vor dem Linzer Landes-Gericht. Wöginger soll im Jahr 2017 versucht haben, dass ein befreundeter Bürgermeister neuer Finanz-Amts-Chef in Braunau wird. Braunau ist eine Stadt in Oberösterreich. Der damalige Finanz-Ministeriums-General-Sekretär Thomas Schmid soll Wöginger geholfen haben. Zwei ebenfalls angeklagte Finanz-Beamte sollen als Mitglieder von der zuständigen Gruppe, entschieden haben, dass der Bürgermeister am besten als Finanz-Amts-Chef in Braunau geeignet ist. Heute hat die Richterin eine Finanz-Beamtin befragt, die Mitglied von dieser Gruppe war. Sie hat gemeint, der Bürgermeister war in der Befragung der beste Kandidat. Am 4. Mai soll es ein Urteil im Prozess gegen Wöginger geben. Heute vor einem Jahr ist Papst Franziskus mit 88 Jahren gestorben. Gestorben ist Franziskus in seiner Wohnung im Vatikan an einem Schlag-Anfall. Papst Franziskus hat sich eingesetzt für ärmere Menschen, für Umwelt-Schutz oder das Gespräch mit dem Islam, dem Judentum oder anderen Religionen. Heute um 18 Uhr war ein Gedenk-Gottesdienst für Franziskus in der größten Marien-Kirche in Rom. In dieser Marien-Kirche ist das Grab von Franziskus. Der neue Papst Leo versucht auf seine Art wichtige Themen von Franziskus auch so zu machen. Zum Beispiel reist er am 4. Juli nicht zum 250. Jubiläum von der Unabhängigkeit seiner Heimat den USA. Sondern er besucht wie Franziskus die italienische Insel Lampedusa, wo viele geflüchtete Menschen sind. „Amnesty International“ ist eine Menschen-Rechts-Organisation in der britischen Haupt-Stadt London. „Amnesty International“ hat gestern ihren jährlichen Bericht veröffentlicht. Es gibt in Länder immer mehr Hass gegenüber Menschen aus anderen Ländern. Auch gibt es immer mehr Verbrechen gegen das weltweite Völker-Recht. Das hat Agnes Callamard, die General-Sekretärin von Amnesty International gesagt. Callamard wirft israelischen Soldaten vor, arabische Palästinenser im Gebiet Gaza-Streifen bewusst zu töten. Gut findet "Amnesty International", dass sich immer noch viele Menschen weltweit gegen zu mächtige Politiker wehren.
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