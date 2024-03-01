Nancy Drew
Folge 1: Willkommen im Callisto
21 Min.Ab 6
Nancy Drew kommt in die Großstadt, um hier als Austauschstudentin die Uni zu besuchen. Gleich am Anfang versäumt sie den Einschreibetermin bei ihrem Lieblings-Professor, weil ihr ein unbekannter Mann vors Auto läuft. Sie ist sauer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nancy Drew
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.