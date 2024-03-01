Nancy Drew
Folge 4: Dr. Karthas Entführung
21 Min.Ab 6
Nancy Drew ist eine neugierige, junge Frau, die in die Großstadt zieht. Was haben Dr. Kartha und der Action-Star Tyler Reed gemeinsam? Beide sind Anhänger des Lama Shamdas, der in seiner Heimat wegen seiner Friedensbemühungen verfolgt wird.
Copyrights:© 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.