Nancy Drew
Folge 7: Geldregen bringt Segen
21 Min.Ab 6
Nancy versucht Ned ihre Vorstellung von einem gemeinsamen, relaxten Tag unterzujubeln. Essen gehen, Shopping etc. Aber Ned will auch einmal seinen Kopf durchsetzen und einfach an den Strand fahren. Wie können sich die Beiden einigen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nancy Drew
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.