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Nancy Drew

Geldregen bringt Segen

RiCStaffel 1Folge 7
Geldregen bringt Segen

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Nancy Drew

Folge 7: Geldregen bringt Segen

21 Min.Ab 6

Nancy versucht Ned ihre Vorstellung von einem gemeinsamen, relaxten Tag unterzujubeln. Essen gehen, Shopping etc. Aber Ned will auch einmal seinen Kopf durchsetzen und einfach an den Strand fahren. Wie können sich die Beiden einigen?

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