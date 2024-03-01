Nancy Drew
Folge 12: Ein Model in Gefahr
21 Min.Ab 6
Die Girls sind mit Ned auf einer ausgiebigen Shopping-Tour, auf der er ganz nebenbei einem Topmodel das Leben rettet. Ein zu schnell fahrendes Auto hätte sie beinahe überfahren, offensichtlich mit Absicht. Warum nur?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nancy Drew
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.