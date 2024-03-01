Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Model in Gefahr

Staffel 1Folge 12
Folge 12: Ein Model in Gefahr

21 Min.Ab 6

Die Girls sind mit Ned auf einer ausgiebigen Shopping-Tour, auf der er ganz nebenbei einem Topmodel das Leben rettet. Ein zu schnell fahrendes Auto hätte sie beinahe überfahren, offensichtlich mit Absicht. Warum nur?

