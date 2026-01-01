Nancy Drew
1 StaffelAb 6
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Nancy Drew
Nancy Drew ist eine neugierige Frau, die in die Großstadt kommt, um hier als Austauschstudentin die Uni zu besuchen. Gleich am Anfang versäumt sie den Einschreibetermin bei ihrem Lieblings-Professor, weil ihr ein unbekannter Mann vors Auto läuft.
Genre:Kinder, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.
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