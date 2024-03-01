Nancy Drew
Folge 11: Explosiv – Fotos
21 Min.Ab 6
Im wunderschönen und aufregenden Paris lernen die Girls einen netten Fotografen kennen, der, nachdem ihn sein Vermieter aus der Wohnung geworfen hat, vorübergehend in der Galerie seines Managers unterkommen will.
Nancy Drew
Genre:Kinder, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.