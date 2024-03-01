Nancy Drew
Folge 2: Bess und die Verschwörung
21 Min.Ab 6
Bess schreibt eine sehr erfolgreiche Kolumne in der örtlichen Tageszeitung. Ihr Konkurrent Drake Nygarg fängt plötzlich an, sie in seinen Artikeln als unfähig zu bezeichnen. Warum tut er sowas? Ist er etwa neidisch auf ihren Erfolg?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nancy Drew
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.