Staffel 1Folge 2
Folge 2: Bess und die Verschwörung

21 Min.Ab 6

Bess schreibt eine sehr erfolgreiche Kolumne in der örtlichen Tageszeitung. Ihr Konkurrent Drake Nygarg fängt plötzlich an, sie in seinen Artikeln als unfähig zu bezeichnen. Warum tut er sowas? Ist er etwa neidisch auf ihren Erfolg?

