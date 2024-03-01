Nancy Drew
Folge 3: Leben und Tod des Billy Feral
21 Min.Ab 6
Bei Videoaufnahmen für einen Bericht über den vor fünf Jahren verstorbenen Musiker Billy Feral entdeckt Nancy den vermeintlich Toten auf dem Dach des Gebäudes, in dem noch immer Billys ehemalige Freundin Amina wohnt. Was hat sie wirklich gesehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nancy Drew
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.