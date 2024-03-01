Die Zeit ist der Hüter meines SchatzesJetzt kostenlos streamen
Nancy Drew
Folge 8: Die Zeit ist der Hüter meines Schatzes
21 Min.Ab 6
George soll einen Film drehen, der durch verschiedene Kameraeinstellungen Spannung erzeugt. Als Motiv hat sie sich eine stillgelegte Nervenklinik ausgesucht, in der jahrelang Geistesgestörte behandelt wurden.
Genre:Kinder, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.