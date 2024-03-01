Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spuk im Chateau

RiCStaffel 1Folge 10
Folge 10: Spuk im Chateau

21 Min.Ab 6

Die drei Mädels sind auf dem Weg nach Rivera. Sie haben gute Laune und freuen sich auf einen schönen Tag. Unterwegs macht ihr billiger Mietwagen schlapp und sie werden gezwungen, in einer abgelegenen, düsteren Herberge zu nächtigen.

