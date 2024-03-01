Nancy Drew
Folge 10: Spuk im Chateau
21 Min.Ab 6
Die drei Mädels sind auf dem Weg nach Rivera. Sie haben gute Laune und freuen sich auf einen schönen Tag. Unterwegs macht ihr billiger Mietwagen schlapp und sie werden gezwungen, in einer abgelegenen, düsteren Herberge zu nächtigen.
Genre:Kinder, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.