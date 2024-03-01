Nancy Drew
Folge 13: Ein Wochenende auf dem Land
21 Min.Ab 6
Nancy und Ned wollen ein schönes, ruhiges Wochenende auf dem Land verbringen. Bei der Ankunft am Bahnhof wird Ned von zwei Russen auf die Bahngleise gedrückt und bedroht. Doch es handelt sich um eine Verwechslung.
Copyrights:© 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.