Nancy Drew
Folge 9: VJ Sal in Schwierigkeiten
21 Min.Ab 6
George ist mit ihren besten Freundinnen von Harley und dem VJ Sal zur Produktion einer Musik-Show eingeladen worden. Dort sieht sie, wie Sal von einem indischen Landsmann unter Druck gesetzt wird. Wird sie ihm helfen können?
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Nancy Drew
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Genre:Kinder, Mystery
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: 1995 Nelvana Limited / Marathon Productions S.A.