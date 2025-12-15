Staffel 5Folge 10vom 15.12.2025
Sie war mein LiedJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 10: Sie war mein Lied
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Ein Rechtsstreit droht die Familie zu entzweien. Juliette möchte derweil um jeden Preis bei den CMT Music Awards auftreten. Während sich Will und Zach immer näherkommen, stellen Maddie und Clay ihre Beziehung infrage.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate