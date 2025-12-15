Staffel 5Folge 11vom 15.12.2025
Du fehlst uns jeden TagJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 11: Du fehlst uns jeden Tag
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Juliette hilft Maddie, mit der Welle der Begeisterung seitens der Presse nach ihrem Auftritt bei den CMT-Music-Awards zurechtzukommen. Unterdessen übt Zach Druck aus und verlangt die Aufnahmen von Rayna und Deacons gemeinsamem Album.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate