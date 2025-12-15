Staffel 5Folge 12vom 15.12.2025
Wer bist du wirklich?Jetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 12: Wer bist du wirklich?
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Zehn Wochen sind seit den Ereignissen um Rayna vergangen. Daphne fällt es schwer, mit der Situation umzugehen, was zu Schwierigkeiten in der Schule und der Familie führt. In der Zwischenzeit hat Juliette ihr Gospel-Album veröffentlicht und erwartet gespannt die Reaktionen ihrer Fans und der Presse.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate