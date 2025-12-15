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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 16vom 15.12.2025
Gegenwind

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Nashville

Folge 16: Gegenwind

43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Seit Maddie die Wahrheit über den Ursprung des Mobbings im Internet herausgefunden hat, hängt der Haussegen schief. Außerdem berichten einige Journalisten ausgiebig über Scarletts Schwangerschaft, was zum Streit mit Gunnar führt. Derweil gibt es große Spannungen zwischen Juliette und Avery, der eng mit Hallie zusammenarbeitet.

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