Staffel 5Folge 6vom 15.12.2025
Neuer Mut, neue KraftJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 6: Neuer Mut, neue Kraft
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Nach Raynas Begegnung mit einem fanatischen Fan beschließen sie und Deacon, die Sicherheitsmaßnahmen in ihrem Haus drastisch zu erhöhen. Zach Welles macht einen ersten Vorschlag für das "Highway 65"-Label - dabei spielt auch Luke Wheeler eine Rolle. Juliette wird derweil von ihrer Lebensretterin Hallie in ihre Kirchengemeinde eingeladen und dort herzlich empfangen. Unterdessen kehrt Avery mit seiner neuen Band auf die Bühne zurück.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Lionsgate