Staffel 5Folge 7vom 15.12.2025
Stürme des LebensJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 7: Stürme des Lebens
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Rayna und Deacon fällt es schwer, gemeinsam an ihrem Album zu arbeiten. Damien gesteht Scarlett seine Gefühle, nachdem er sich bei ihr entschuldigt hat. Scarlett und Gunnar hinterfragen ihre Beziehung.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate