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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 8vom 15.12.2025
Stalker

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Nashville

Folge 8: Stalker

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Carl Hockney testet die Grenzen der einstweiligen Verfügung aus, die es ihm verbietet, sich Rayna zu nähern. Sie und Deacon beschließen daraufhin, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die jedoch Maddies Freiheiten erheblich einschränken. Juliette bittet die Mitglieder von Hallies Kirchenchor unterdessen, an ihrem neuen Album mitzuwirken.

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