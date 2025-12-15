Staffel 5Folge 4vom 15.12.2025
Im ZwiespaltJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 4: Im Zwiespalt
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna erhält für ihr Label "Highway 65" ein extrem gutes Angebot von Technik-Mogul Zach Welles - allerdings ist es fast zu schön, um wahr zu sein. Darüber hinaus ist sie mit Bucky auf der Suche nach einem geeigneten Regisseur für das neue Musikvideo von Scarlett und Gunnar, was keine einfache Aufgabe ist. Juliette wiederum wird langsam ungeduldig. Sie will ihre Behandlung beschleunigen, was ihrem Physiotherapeuten gar nicht gefällt.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate