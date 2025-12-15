Staffel 5Folge 15vom 15.12.2025
Ein ehrliches StatementJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 15: Ein ehrliches Statement
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Zach übt weiterhin seinen Einfluss auf Highway 65 aus, indem er die neue Mitarbeiterin Alyssa Greene einstellt. Auch Hallie soll bald zum Label gehören, denn Deacon und Avery sind begeistert von ihrer besonderen Stimme. Währenddessen kursiert ein Video der Auseinandersetzung zwischen Maddie und der Polizei im Internet.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Lionsgate