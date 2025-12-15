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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 19vom 15.12.2025
Unter Frauen

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Nashville

Folge 19: Unter Frauen

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Juliettes neuer Song ist ein großer Erfolg für sie und Highway 65. Doch ihr Geheimnis, für wen der Hit wirklich bestimmt war, droht aufzufliegen. Währenddessen denkt Deacon darüber nach, eine neue Künstlerin unter Vertrag zu nehmen, und Scarletts Sturz führt zu Komplikationen bei ihrer Schwangerschaft.

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