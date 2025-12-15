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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 17vom 15.12.2025
Schadensbegrenzung

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Nashville

Folge 17: Schadensbegrenzung

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Scarletts Fans sind enttäuscht von ihr, weshalb Scarlett beschließt, die Journalistin Mackenzie Rhodes direkt zu konfrontieren. Bei Highway 65 ist der neue Wind zu spüren, den Alyssa Greene mitbringt: Will steht für seinen ersten Werbespot vor der Kamera. Außerdem hat Avery wichtige Neuigkeiten für Juliette.

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