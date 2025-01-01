Navy CIS: L.A.
Folge 10: Auch Spione werden alt (2)
42 Min.Ab 12
Branston Cole wurde offenbar von zwei russischen GRU-Agenten ermordet, die bei einer Verkehrskontrolle einen weiteren Mord begehen. Mattias, den das Team in der Obhut der CIA vermutet, taucht unversehens wieder auf. Er sichert Hetty zu, sich um die russischen Agenten zu kümmern, wenn sie ihm das Buch besorgt. In einem Verwirrspiel zwischen der CIA, der GRU, Mattias und dem NCIS gerät Kensi schließlich als Geisel in die Hände der Russen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Copyrights:© CBS International Television
