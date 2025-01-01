Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Geheimes Wissen

"CBS Serien"Staffel 2Folge 11
Geheimes Wissen

Geheimes WissenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 11: Geheimes Wissen

42 Min.Ab 12

Das Team ermittelt wegen einer Schießerei. Schnell stellt sich heraus, dass Talbot - der Überlebende des Angriffs - ein ehemaliger Navy-Nachrichtendienstmann ist, der nach einer posttraumatischen Belastungsstörung aus dem Dienst ausgeschieden ist. Als Geheimnisträger kennt er Namen von afghanischen Stammesführern, die bereit sind, mit den Amerikanern gegen die Taliban zu arbeiten. Kensi, die sich durch Talbot an ihren ehemaligen Verlobten erinnert fühlt, nimmt sich seiner an ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen