Staffel 2Folge 15
42 Min.Ab 16

Callen überrascht in seinem Haus einen Einbrecher, der scheinbar im Auftrag von Arkady Kolchek, einem alten Bekannten von Callen, arbeitet. Als er Arkady zur Rede stellt, macht dieser Callen auf Rameesh Nayam-Singh, einen indischen Unternehmer, aufmerksam, der angeblich mit gefälschten Computerchips handelt. Callen sieht eine Möglichkeit, seine privaten Ermittlungen mit den offiziellen zu verbinden. Gegen ersten Widerstand von Hetty wird Kensi undercover bei Singh eingeschleust.

