Der Meisterdieb

"CBS Serien"Staffel 2Folge 20
Folge 20: Der Meisterdieb

41 Min.Ab 12

Im Stützpunkt Pendelton wird in ein Lagerhaus eingebrochen, in dem hochsensibles Material gelagert wird. Die beiden Einbrecher werden überrascht, einer kann jedoch fliehen. Unklar bleibt, was sie gesucht haben. Doch dann findet das Team heraus, dass sie es mit einem hochintelligenten Kunstdieb namens Stan King zu tun haben. Kensi versucht, sich undercover sein Vertrauen zu erschleichen. Als er vor ihren Augen einen Mord begeht, wird klar, in welcher Gefahr sie sich befindet ...

"CBS Serien"
