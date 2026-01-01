Navy CIS: L.A.
Folge 20: Der Meisterdieb
41 Min.Ab 12
Im Stützpunkt Pendelton wird in ein Lagerhaus eingebrochen, in dem hochsensibles Material gelagert wird. Die beiden Einbrecher werden überrascht, einer kann jedoch fliehen. Unklar bleibt, was sie gesucht haben. Doch dann findet das Team heraus, dass sie es mit einem hochintelligenten Kunstdieb namens Stan King zu tun haben. Kensi versucht, sich undercover sein Vertrauen zu erschleichen. Als er vor ihren Augen einen Mord begeht, wird klar, in welcher Gefahr sie sich befindet ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
