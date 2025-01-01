Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jagd ohne Ende

"CBS Serien"Staffel 2Folge 1
Folge 1: Jagd ohne Ende

42 Min.Ab 12

Deeks ist im Undercover-Einsatz verschwunden. Als seine Partnerin, Detective Traynor, in ihren Wagen steigt, wird sie von einer Bombe getötet. In Unkenntnis, dass seine Tarnung bereits aufgeflogen ist, versucht Deeks, dem Menschenhändler Lazik ein Geschäft vorzuschlagen. Lazik macht ihm aber deutlich, dass er bereits weiß, dass Deeks ein Polizist ist. Im letzten Moment können Sam, Callen und Kensi eingreifen und die serbischen Gangster um Lazik unschädlich machen ...

