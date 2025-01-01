Navy CIS: L.A.
Folge 16: Kurssturz
42 Min.Ab 16
Callen und Sam ermitteln undercover bei der California Highway Patrol als Motorrad-Polizisten gegen einen Ring korrupter Cops, der gegen entsprechende Bezahlung Aufträge für kriminelle Organisationen erledigt. Offenbar gibt es außerdem Verbindungen zu korrupten Militärangehörigen in Camp Pendleton. Die beiden lassen auf einen Auftrag ein, den ihnen der zwielichtige Marchetti anbietet. Sie sollen einen Wagen mit ganz besonderer Ladung samt Fahrer aus dem Verkehr ziehen ...
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
