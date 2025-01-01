Navy CIS: L.A.
Folge 18: Ziel markiert
42 Min.Ab 12
Abdul, der Mörder von Sams Ziehsohn Moe, nimmt aus dem Jemen Kontakt zu Sams Tarnidentität Hakeem Fayed auf. Der NCIS hat Abduls Schritte verfolgt - und so steht fest, dass er sich in Sanaa aufhält. Abduls Bruder Saadat scheint die Terror-Organisation "Krieger für den Islam" zu leiten. Seine Anhänger haben eine Geisel genommen, den Sohn eines saudischen Prinzen, und verlangen im Austausch die Freilassung von einem Dutzend Al-Qaida-Kämpfern, die in Rijad inhaftiert sind ...
