Navy CIS: L.A.

Freund oder Feind

"CBS Serien"Staffel 2Folge 19
Freund oder Feind

Navy CIS: L.A.

Folge 19: Freund oder Feind

40 Min.Ab 12

Ein Navy-Nachrichtendienstler stellt ein Dossier über einen venezolanischen Politiker zusammen, der gemeinhin als proamerikanisch gilt, in welchem dieser in einem völlig anderen Licht erscheint. Der Nachrichtendienst-Offizier verschwindet nach der mysteriösen Übergabe eines Umschlags. Die Ermittler stoßen auf Attentatspläne und gehen davon aus, dass er versuchen wird, einen Anschlag auf den Politiker zu verüben. Das soll sich jedoch bald als falsch erweisen ...

