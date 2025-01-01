Navy CIS: L.A.
Folge 19: Freund oder Feind
40 Min.Ab 12
Ein Navy-Nachrichtendienstler stellt ein Dossier über einen venezolanischen Politiker zusammen, der gemeinhin als proamerikanisch gilt, in welchem dieser in einem völlig anderen Licht erscheint. Der Nachrichtendienst-Offizier verschwindet nach der mysteriösen Übergabe eines Umschlags. Die Ermittler stoßen auf Attentatspläne und gehen davon aus, dass er versuchen wird, einen Anschlag auf den Politiker zu verüben. Das soll sich jedoch bald als falsch erweisen ...
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
